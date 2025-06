Coreia do Norte ajudará Rússia a reconstruir Kursk após incursão ucraniana, diz Kim a aliado de Putin

Por Andrew Osborn

(Reuters) - A Coreia do Norte enviará milhares de trabalhadores da construção militar e sapadores para a região russa de Kursk para ajudar a reconstruí-la após uma incursão ucraniana que as tropas norte-coreanas ajudaram Moscou a repelir este ano, disse uma autoridade de alto escalão da segurança russa nesta terça-feira.

Sergei Shoigu, secretário do Conselho de Segurança da Rússia e ex-ministro da Defesa com laços estreitos com o presidente Vladimir Putin, falou após conversas com o líder norte-coreano Kim Jong Un em Pyongyang, o segundo encontro entre eles em apenas duas semanas.