Disparos de tanques israelenses contra multidão que buscava comida matam 51 em Gaza

Testemunhas oculares entrevistadas pela Reuters disseram que os tanques israelenses dispararam pelo menos dois projéteis contra uma multidão de milhares de pessoas que se reuniram na principal via do leste que atravessa Khan Younis, na esperança de obter alimentos dos caminhões de auxílio que usam a rota.

"De repente, eles nos deixaram seguir em frente e fizeram com que todos se reunissem, e então começaram a cair projéteis, projéteis de tanque", disse Alaa, uma testemunha entrevistada pela Reuters no Hospital Nasser, onde as vítimas feridas estavam espalhadas pelo chão e nos corredores devido à falta de espaço.

"Ninguém está olhando para essas pessoas com misericórdia. As pessoas estão morrendo, estão sendo despedaçadas, para conseguir comida para seus filhos. Olhe para essas pessoas, todas elas estão sendo despedaçadas para conseguir farinha para alimentar seus filhos."

Médicos disseram que pelo menos 51 pessoas foram mortas e 200 ficaram feridas, pelo menos 20 delas em estado crítico. As vítimas estavam sendo levadas às pressas para o hospital em carros civis, riquixás e carroças de burro.

Em uma declaração, as Forças de Defesa de Israel (IDF) disseram: "Hoje cedo, foi identificada uma aglomeração adjacente a um caminhão de distribuição de ajuda que ficou preso na área de Khan Yunis, e próximo às tropas das IDF que operam na área."

"As IDF estão cientes de relatos sobre vários indivíduos feridos por disparos das IDF após a aproximação da multidão. Os detalhes do incidente estão sendo analisados. As IDF lamentam qualquer dano a indivíduos não envolvidos e trabalham para minimizar ao máximo os danos a eles, mantendo a segurança de nossas tropas."