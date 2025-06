Eli Lilly comprará startup Verve por até US$1,3 bi

O acordo inclui um pagamento inicial de quase US$1 bilhão e mais US$300 milhões com base no cumprimento de certos objetivos clínicos pela empresa de medicamentos genéticos.

O Financial Times foi o primeiro a informar que as empresas estavam em negociações.

A Lilly - a maior fabricante de medicamentos do mundo em termos de capitalização de mercado - e a Verve já estavam formando uma parceria para desenvolver terapias únicas de edição de genes para reduzir o colesterol alto em pessoas com doenças cardíacas, que deverão ser usadas em combinação com outros medicamentos.

As principais terapias da Verve, que estão em fase inicial de testes, usam uma forma de edição de genes conhecida como edição de base, que causa alterações únicas no DNA, potencialmente desativando genes que contribuem para níveis elevados de colesterol.

