Erro de cálculo de operadora elétrica espanhola levou a grande apagão em abril

A REE "nos disse que eles fizeram seus cálculos e estimaram que (ligar mais usinas térmicas) não era necessário naquele momento. Eles só definiram isso para as primeiras horas do dia, não para as horas centrais".

O apagão, que durou várias horas, causou um enorme engarrafamento nas cidades e deixou milhares de pessoas presas em trens e elevadores em toda a Península Ibérica. Um extenso relatório sobre a investigação, que será divulgado ainda nesta terça-feira, constatou que algumas usinas elétricas, que são obrigadas por lei a regular a tensão da rede, não o fizeram nos momentos que antecederam o apagão.

As usinas elétricas "deveriam ter controlado a tensão e, além disso, muitas delas foram remuneradas economicamente para fazê-lo. Elas não absorveram toda a tensão reativa da rede. Elas não absorveram toda a energia reativa que era esperada em um contexto de altas tensões", acrescentou.

A frequência ou tensão das redes de eletricidade da Europa é mantida em 50 Hertz (Hz) para garantir a estabilidade. Até mesmo os desvios de visão podem causar danos aos equipamentos e à infraestrutura.

Para mantê-la estável, é necessário que as empresas de geração de eletricidade ajustem sua produção para atender à demanda, e a operadora da rede geralmente tem ferramentas para informá-las quando isso deve ser feito, monitorando continuamente o status da frequência e sabendo quando a demanda pode ser maior ou menor. Uma queda na frequência mostra que a demanda excedeu a oferta e um aumento mostra que a oferta não está correspondendo à demanda.

A investigação não encontrou evidências de um ataque cibernético, acrescentou a ministra.