EXCLUSIVO-EUA deslocam jatos de combate para Oriente Médio em meio à guerra entre Israel e Irã

Duas das autoridades enfatizaram a natureza defensiva do posicionamento dos caças, que têm sido usados para abater drones e projéteis.

O Pentágono não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

A Reuters foi a primeira a noticiar na segunda-feira o deslocamento de um grande número de aviões-tanque para a Europa, bem como o envio de um porta-aviões para o Oriente Médio, oferecendo opções ao presidente Donald Trump à medida que as tensões no Oriente Médio aumentam.

O secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, descreveu os deslocamentos como sendo de natureza defensiva, já que Washington procura proteger as forças no Oriente Médio de possíveis reações adversas do Irã e de forças alinhadas ao Irã na região.

Uma quarta autoridade de defesa dos EUA levantou nesta terça-feira a possibilidade do envio ao Mediterrâneo Oriental de outros navios de guerra da Marinha dos EUA capazes de abater mísseis balísticos.

Os Estados Unidos já têm uma força considerável no Oriente Médio, com quase 40.000 soldados na região, incluindo sistemas de defesa aérea, aviões de combate e navios de guerra que podem detectar e abater mísseis inimigos.