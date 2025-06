G7 abandona declaração conjunta sobre Ucrânia e Zelenskiy diz que diplomacia está em crise

Por David Ljunggren e John Irish e Andreas Rinke

KANANASKIS, ALBERTA (Reuters) - O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, deixará a cúpula do G7 nesta terça-feira com uma nova ajuda do anfitrião do encontro, o Canadá, para sua guerra contra a Rússia, mas sem uma declaração conjunta de apoio dos membros do grupo ou a chance de se encontrar com o presidente dos EUA, Donald Trump.

Os países ricos do G7 lutaram por uma unidade sobre o conflito na Ucrânia, depois que Trump expressou apoio ao presidente russo Vladimir Putin e saiu um dia antes do fim do encontro, para tratar do conflito entre Israel e Irã, em Washington.