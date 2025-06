Governo Trump desarticula grupo focado em pressionar Rússia, dizem fontes

O esforço foi criado e coordenado por funcionários de alto escalão do NSC, disseram as autoridades, embora incluísse participantes do Departamento de Estado, do Departamento do Tesouro, do Pentágono e da comunidade de inteligência. Entre os que trabalharam no esforço estava Andrew Peek, o principal funcionário do NSC para a Europa e a Rússia, que foi afastado em maio.

Não se sabe exatamente quem deu a ordem para interromper a iniciativa, mas as autoridades sugeriram que a profundidade dos cortes do NSC tornou sua continuação insustentável.

Desde a dissolução da iniciativa, os esforços de pacificação mais amplos de Trump, que foram um elemento central de sua campanha, passaram por um período desafiador. Apesar de alguns sucessos -- como um cessar-fogo intermediado pelos EUA entre a Índia e o Paquistão -- Trump fez pouco progresso tangível para conseguir um cessar-fogo em Gaza e o risco de uma guerra regional completa no Oriente Médio aumentou rapidamente com o conflito entre Israel e Irã.

A dissolução do grupo também ocorre após a suspensão, em março, do trabalho de algumas agências de segurança nacional dos EUA em um esforço coordenado para combater as operações russas de sabotagem e desinformação, informou a Reuters na época.

No entanto, Trump poderia optar por adotar uma postura mais firme em relação à Rússia, independentemente do destino do grupo de trabalho, que foi criado para desenvolver opções para o presidente "se ele quisesse ser mais duro com a Rússia", disse uma das autoridades.

Alguns aliados de Trump, incluindo o senador republicano Lindsey Graham, defenderam publicamente uma nova rodada expansiva de sanções direcionadas à Rússia, citando a rejeição efetiva de Moscou às propostas de cessar-fogo dos EUA e os ataques contínuos do Kremlin a alvos civis como prova da recalcitrância de Putin.