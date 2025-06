O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse aos repórteres: "Concordamos com o presidente Trump: foi um grande erro excluir a Rússia do formato do G8".

Ele disse que o G7 havia "perdido a importância prática" para a Rússia, dada a situação dos assuntos mundiais.

"Dada a participação em declínio dos países do G7 na economia global, dadas todas as tendências observadas nos países do G7 e, é claro, no contexto de, por exemplo, formatos como o G20, o G7 parece monótono e bastante inútil", disse Peskov.

(Reportagem de Dmitry Antonov)