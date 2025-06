Líder supremo iraniano Ali Khamenei é oponente implacável dos EUA e de Israel

Inquestionável no cargo de líder supremo, ele dominou sucessivos presidentes eleitos e promoveu uma tecnologia nuclear que enervou a região.

Porém, desde que o Hamas, apoiado por Teerã, atacou Israel em 7 de outubro de 2023, a influência regional de Khamenei vem se enfraquecendo à medida que Israel tem atacado os representantes do Irã -- do Hamas em Gaza ao Hezbollah no Líbano, os Houthis no Iêmen e as milícias no Iraque. E o aliado próximo do Irã, o presidente autocrático da Síria Bashar al-Assad, foi deposto.

COMPROMISSOS DE KHAMENEI O MANTIVERAM NO PODER

Khamenei, de 86 anos, governa desde 1989 e detém a autoridade máxima sobre todos os ramos do governo, as Forças Armadas e o judiciário. Embora as autoridades eleitas administrem os assuntos do dia a dia, nenhuma política importante -- especialmente uma que envolva os Estados Unidos -- é levada adiante sem sua aprovação explícita.

Seu estilo de liderança mescla rigidez ideológica com pragmatismo estratégico. Ele é profundamente cético em relação ao Ocidente, especialmente aos EUA, que ele acusa de buscar uma mudança de regime. No entanto, ele tem demonstrado disposição para se curvar quando a sobrevivência da República Islâmica está em jogo.

O conceito de "flexibilidade heroica", mencionado pela primeira vez por Khamenei em 2013, permite concessões táticas para avançar em seus objetivos, espelhando a escolha de Khomeini em 1988 de abraçar um cessar-fogo após oito anos de guerra com o Iraque.