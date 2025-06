Para Kremlin, Israel não quer esforços de mediação com Irã em meio a "escalada galopante"

MOSCOU (Reuters) - O Kremlin disse nesta terça-feira que percebeu que Israel não quer esforços de mediação em seu conflito com o Irã, agora no quinto dia, em meio ao que Moscou chamou de "escalada galopante".

Israel iniciou sua guerra aérea com um ataque surpresa na semana passada que matou quase todo o alto escalão dos comandantes militares do Irã e seus principais cientistas nucleares. O Irã respondeu com uma série de ataques contra cidades israelenses.

Em uma ligação com repórteres, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, pediu aos dois lados que exercessem "máxima contenção".