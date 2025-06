Presidente do México fala com Trump por telefone depois que reunião foi cancelada

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - A presidente do México, Claudia Sheinbaum, disse nesta terça-feira que teve uma conversa telefônica "muito boa" com seu colega norte-americano, Donald Trump.

Em uma publicação na plataforma de mídia social X, a líder mexicana, que deveria se reunir pessoalmente com Trump na cúpula do G7 no Canadá antes de ele sair mais cedo, disse que os dois concordaram em trabalhar juntos para chegar a um acordo sobre "diversos tópicos".

(Reportagem de Brendan O'Boyle)