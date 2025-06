Trump diz que quer "fim real" para problema nuclear com Irã; Israel alerta Khamenei

"Alerto o ditador iraniano para que não continue cometendo crimes de guerra e disparando mísseis contra cidadãos israelenses", disse Katz a altos oficiais militares israelenses.

Trump fez os comentários durante sua partida à meia-noite do Canadá, onde participou da cúpula do Grupo dos Sete na segunda-feira, de acordo com comentários publicados por repórter da CBS News na plataforma de mídia social X.

Trump previu que Israel não diminuirá seus ataques ao Irã. "Vocês vão descobrir isso nos próximos dois dias. Vocês vão descobrir. Ninguém diminuiu o ritmo até agora", afirmou Trump no Air Force One, segundo jornalista da CBS.

Ele disse "eu posso", sobre a perspectiva de enviar o enviado dos EUA para o Oriente Médio, Steve Witkoff, ou o vice-presidente JD Vance para se reunir com o Irã.

Trump está buscando uma "desistência completa" por parte do Irã, de acordo com uma reportagem do Politico.

Washington disse que Trump ainda está buscando um acordo nuclear com o Irã, mesmo com o desenrolar do confronto militar.