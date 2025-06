Trump diz que UE não está oferecendo acordo comercial justo e que Japão também está sendo "duro"

Por Jeff Mason e Kanishka Singh

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira que o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, havia ficado na reunião do G7 no Canadá, e sugeriu que o Japão está sendo "duro" nas negociações comerciais e que a União Europeia ainda não ofereceu o que ele considera um acordo justo.

Trump deixou a reunião do G7 mais cedo para tratar dos acontecimentos no Oriente Médio a partir da Casa Branca. Falando aos repórteres durante a viagem de volta no avião presidencial Air Force One, o presidente disse que a UE de 27 países tem sido dura com os Estados Unidos ao longo dos anos.