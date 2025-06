Trump pede "rendição incondicional" do Irã conforme guerra aérea entre Israel e Irã continua

Trump previu na segunda-feira que Israel não diminuiria seus ataques ao mandar o enviado dos EUA para o Oriente Médio, Steve Witkoff, ou o vice-presidente JD Vance para se encontrar com autoridades iranianas.

Trump havia dito que sua saída antecipada da cúpula do G7 no Canadá não tinha "nada a ver" com o trabalho em um acordo entre Israel e o Irã, e que algo "muito maior" do que isso era esperado.

Vance disse que a decisão de tomar outras medidas para acabar com o programa de enriquecimento de urânio do Irã, que as potências ocidentais suspeitam ter como objetivo o desenvolvimento de uma bomba nuclear, "em última análise, pertence ao presidente". O líder britânico disse que não havia nenhuma indicação de que os EUA estivessem prestes a entrar no conflito.

ENFRAQUECIMENTO DA INFLUÊNCIA REGIONAL

Os principais conselheiros militares e de segurança de Khamenei foram mortos por ataques israelenses, deixando grandes lacunas em seu círculo interno e aumentando o risco de erros estratégicos, de acordo com cinco pessoas familiarizadas com seu processo de tomada de decisão.

Os militares israelenses disseram que a liderança militar do Irã estava "fugindo" e que haviam matado o chefe do Estado-Maior do Irã, Ali Shadmani, durante a noite, quatro dias depois de ele ter substituído outro comandante importante morto nos ataques.