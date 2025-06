Xi diz que China está "profundamente preocupada" com conflito entre Israel e Irã

Por Ethan Wang e Liz Lee

PEQUIM (Reuters) - A China está "profundamente preocupada" com a operação militar de Israel contra o Irã, que tem aumentado as tensões no Oriente Médio, disse o presidente chinês, Xi Jinping, nesta terça-feira, em seus primeiros comentários públicos sobre o conflito que eclodiu na sexta-feira.

Xi, falando à margem de uma cúpula com cinco países da Ásia Central na capital do Cazaquistão, Astana, disse que a China se opõe a quaisquer ações que infrinjam a soberania, a segurança e a integridade territorial de outros países.