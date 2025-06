Capital do Haiti fica às escuras após moradores invadirem usina hidrelétrica

PORTO PRÍNCIPE (Reuters) - A capital do Haiti, Porto Príncipe, ficou às escuras nesta quarta-feira depois que moradores de uma cidade próxima invadiram uma represa e a tiraram de operação em protesto contra a inação do governo diante da violência das gangues.

As gangues têm reforçado seu controle no Haiti, com um número recorde de 1,3 milhão de pessoas deslocadas nos últimos seis meses, segundo estimativas da ONU.

De acordo com a mídia local, moradores da cidade central de Mirebalais, ao norte de Porto Príncipe, marcharam na tarde de terça-feira até a usina hidrelétrica que abastece grande parte da região e a colocaram fora de operação.