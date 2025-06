Fogo israelense mata 140 em Gaza em 24 horas, dizem médicos, enquanto atenção se volta ao Irã

Médicos disseram que ataques aéreos separados em casas no campo de refugiados de Maghazi, no bairro de Zeitoun e na Cidade de Gaza, no centro e no norte de Gaza, mataram pelo menos 21 pessoas, enquanto outras cinco foram mortas em um ataque aéreo em um acampamento em Khan Younis, no sul de Gaza.

Mais 14 pessoas foram mortas por disparos israelenses contra multidão de palestinos deslocados que aguardavam caminhões de ajuda trazidos pelas Nações Unidas ao longo da estrada de Salahuddin, na região central de Gaza, segundo médicos.

As Forças de Defesa de Israel (IDF) disseram que estavam investigando as mortes relatadas de pessoas que esperavam por comida. Com relação aos outros ataques, disseram que estavam "operando para desmantelar as capacidades militares do Hamas" e "tomando precauções viáveis para mitigar os danos aos civis".

Na terça-feira, o Ministério da Saúde de Gaza informou que 397 palestinos, entre os que tentavam obter ajuda alimentar, foram mortos e mais de 3.000 ficaram feridos desde que a distribuição de ajuda foi reiniciada no final de maio.

Algumas pessoas em Gaza expressaram preocupação de que a mais recente escalada na guerra entre Israel e o Hamas, que começou em outubro de 2023, será negligenciada à medida que o foco se muda para o conflito de cinco dias de Israel com o Irã.

"As pessoas estão sendo massacradas em Gaza, dia e noite, mas a atenção foi desviada para a guerra entre Irã e Israel. Há poucas notícias sobre Gaza atualmente", disse Adel, morador da Cidade de Gaza.