Tempestade Erick se torna furacão no Pacífico e ameaça costa do México

O Erick se fortaleceu e se tornou um furacão de categoria 1 na costa do Pacífico do México e pode se intensificar e se tornar um grande furacão antes de atingir a costa, informou o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos nesta quarta-feira.

Espera-se que o Erick seja o primeiro furacão a atingir o México nesta temporada, e trará "inundações repentinas com risco de morte para partes do sul do México na noite de hoje e na quinta-feira", disse o NHC em um relatório.

"Espera-se um rápido fortalecimento hoje, e o Erick pode atingir a força de um grande furacão quando se aproximar da costa do sul do México", alertou o centro.