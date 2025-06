Humanos se adaptaram a diversos habitats antes de saírem da África, diz estudo

"Por que a dispersão há 50.000 anos foi bem-sucedida é uma grande questão na pesquisa sobre as origens humanas. Nossos resultados sugerem que parte do motivo é que os humanos desenvolveram a flexibilidade ecológica necessária para sobreviver em habitats desafiadores", disse a arqueóloga Emily Hallett, da Universidade Loyola de Chicago, colíder do estudo publicado na revista Nature.

Analisando uma série de sítios arqueológicos na África, o estudo detalhou como as populações humanas expandiram seu alcance para as florestas da África Central e Ocidental e os desertos do Norte da África, nos cerca de 20.000 anos que antecederam essa dispersão.

Alguns exemplos de sítios arqueológicos que datam dessa época e que ilustram a expansão de nichos humanos para desertos áridos incluem locais na Líbia e na Namíbia, enquanto exemplos de expansão para habitats florestais incluem locais no Malawi e na África do Sul.

O Homo sapiens surgiu há cerca de 300.000 anos, habitando pastagens, savanas e vários outros ecossistemas africanos.

"A partir de cerca de 70.000 anos atrás, observamos que eles repentinamente começaram a intensificar essa exploração de habitats diversos e também a se expandir para novos tipos de habitat de uma forma nunca vista antes. Eles exploraram mais tipos de florestas, mais tipos de florestas de dossel fechado, mais tipos de desertos, terras altas e pastagens", disse a arqueóloga e colíder do estudo, Eleanor Scerri, do Instituto Max Planck de Geoantropologia, na Alemanha.

"Uma Era Glacial estava chegando, o que significa condições mais secas em partes da África. Parece possível que os humanos tenham respondido a essa pressão aprendendo a se adaptar a novos nichos", acrescentou Scerri.