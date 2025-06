Kiev fica em luto com aumento para 28 dos mortos por ataque russo

O prefeito da capital ucraniana, Vitali Klitschko, disse nesta quarta-feira que o número de mortos havia chegado a 28, mas que a operação de busca continua. Duas pessoas também foram mortas em um ataque separado na cidade portuária de Odessa, no sul do país.

Os moradores visitaram o local do prédio de apartamentos parcialmente destruído, onde as equipes de resgate escavavam pedaços de escombros em meio ao barulho de máquinas pesadas. Um correspondente da Reuters viu dois corpos sendo retirados dos escombros.

"Esse tipo de nação não tem o direito de existir e causar tanto sofrimento às pessoas", disse Alla Martyniuk, 46 anos, referindo-se aos russos.

As autoridades ucranianas disseram que cerca de 27 locais em Kiev, incluindo instituições educacionais e infraestrutura crítica, foram atingidos durante o ataque de várias ondas. Outras dezenas de pessoas ficaram feridas.

O Ministério da Defesa da Rússia disse que usou mísseis e drones aéreos, terrestres e marítimos para atacar "objetos do complexo militar-industrial da Ucrânia" na região de Kiev e no sul da província de Zaporizhzhia.

Moscou intensificou os ataques com drones e mísseis em Kiev e outras cidades ucranianas nas últimas semanas, já que as negociações para encerrar a guerra, que começou com a invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 2022, produziram poucos resultados.