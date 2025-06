Líder supremo do Irã rejeita apelo de Trump por rendição; milhares fogem de Teerã

Em Israel, as sirenes tocaram alertando as pessoas sobre os ataques de mísseis de retaliação iranianos. Na estação de trem da cidade de Ramat Gan, a leste de Tel Aviv, as pessoas estavam deitadas em colchões fornecidos pela prefeitura, alinhados ao longo do chão, com uma ou outra cadeira de acampamento e garrafas plásticas de água espalhadas.

"Estou assustada, sobrecarregada. Especialmente porque moro em uma área densamente povoada que parece ser o alvo do Irã e nossa cidade tem prédios muito antigos, sem abrigos e espaços seguros", disse Tamar Weiss, segurando sua filha de quatro meses.

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia afirmou que o mundo estava "a milímetros de uma catástrofe" devido aos ataques diários às instalações nucleares do Irã. O ministro das Relações Exteriores da Alemanha fez um apelo aos líderes do Irã para que dessem garantias confiáveis de que não estavam buscando uma arma nuclear e mostrassem disposição para encontrar uma solução negociada.