Militares dos EUA estão prontos para executar qualquer decisão de Trump sobre Irã, diz Hegseth

Trump disse que o Irã propôs conversar com a Casa Branca. Ele não forneceu detalhes. Ele descreveu o Irã como totalmente indefeso, sem qualquer tipo de defesa aérea, conforme os ataques de Israel entraram no sexto dia.

Uma fonte familiarizada com as discussões internas disse que Trump e sua equipe estavam considerando opções que incluíam juntar-se a Israel em ataques contra as instalações nucleares iranianas.

Ainda assim, o líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, rejeitou a exigência de Trump de rendição incondicional.

Os iranianos congestionavam as rodovias que saem da capital Teerã, fugindo dos intensos ataques aéreos israelenses.

No último bombardeio, Israel disse que sua Força Aérea destruiu o quartel-general do serviço de segurança interna do Irã.