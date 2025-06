Minério de ferro amplia perdas com desaceleração da demanda da China

O minério de ferro na bolsa de Cingapura operava praticamente estável, a cerca de US$92,65 a tonelada, por volta das 8h15 (horário de Brasília).

"Os preços do minério de ferro caíram abaixo de US$93 por tonelada, já que a demanda continua a se desacelerar na China. É provável que a demanda da China continue fraca em meio à contínua desaceleração do mercado imobiliário chinês", disseram analistas do ING em uma nota.

Os preços das casas novas na China caíram em maio, estendendo uma estagnação de dois anos, mostraram dados oficiais na segunda-feira.

A produção das empresas siderúrgicas de alto-forno da China caiu pela quinta semana consecutiva, de 6 a 12 de junho, de acordo com dados da consultoria Mysteel, que atribuiu a queda a paradas regulares de manutenção nas usinas.

"A estação chuvosa desacelerou a atividade de construção no sul da China. No norte, as altas temperaturas estão contribuindo para a desaceleração", disseram os analistas do ANZ.

"Os esforços de Pequim para conter o excesso de capacidade no setor siderúrgico parecem estar se concretizando", disse o ANZ.