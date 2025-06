Ministros europeus terão conversações nucleares com Irã na sexta-feira em Genebra, diz fonte

Por Andreas Rinke e Alexander Ratz

BERLIM (Reuters) - Os ministros das Relações Exteriores da Alemanha, França e Reino Unido planejam manter conversações nucleares com seu colega iraniano na sexta-feira em Genebra, disse uma fonte diplomática alemã à Reuters.

Os ministros se reunirão primeiro com a principal diplomata da União Europeia, Kaja Kallas, na missão permanente da Alemanha em Genebra, antes de realizar uma reunião conjunta com o ministro das Relações Exteriores do Irã, disse a fonte.