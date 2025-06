Putin alerta Alemanha sobre fornecimento de mísseis Taurus à Ucrânia

"O que é isso, senão o envolvimento da República Federal em um conflito armado direto com a Federação Russa? Não pode ser chamado de outra forma", disse Putin aos editores de uma agência de notícias na cidade de São Petersburgo, no norte da Rússia.

Putin acrescentou que, mesmo que a Alemanha fornecesse os mísseis, isso não teria impacto no curso final da guerra, acrescentando que as tropas russas estavam avançando em todas as direções.

Questionado se estaria disposto a falar com Merz, Putin, um falante fluente de alemão que serviu como espião da KGB na antiga Alemanha Oriental, disse que estava pronto.

"Se o Chanceler Federal quiser ligar e conversar, já disse isso muitas vezes: não recusaremos nenhum contato. E estamos sempre abertos a isso", disse Putin.

Putin acrescentou, porém, que não considerava a Alemanha uma mediadora neutra quando se tratava da guerra na Ucrânia, dada a presença de tanques alemães no campo de batalha.

"Consideramos a República Federal, assim como muitos outros países europeus, não um estado neutro, mas uma parte que apoia a Ucrânia e, em alguns casos, talvez, cúmplice dessas hostilidades", afirmou Putin.