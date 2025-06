Putin diz que não quer "nem discutir" possível assassinato do líder supremo do Irã

Perguntado sobre qual seria sua reação se Israel matasse Khamenei com a ajuda dos Estados Unidos, Putin disse: "Não quero nem mesmo discutir essa possibilidade. Eu não quero".

Quando pressionado, Putin disse que tinha ouvido os comentários sobre a possibilidade de matar Khamenei, mas que não queria discutir o assunto.

"Vemos que hoje no Irã, com toda a complexidade dos processos políticos internos que estão ocorrendo lá... há uma consolidação da sociedade em torno da liderança política do país", disse Putin aos editores seniores de agências de notícias na cidade de São Petersburgo, no norte da Rússia.

Putin disse que todos os lados devem procurar maneiras de acabar com as hostilidades de uma forma que garanta tanto o direito do Irã à energia nuclear pacífica quanto o direito de Israel à segurança incondicional do Estado judeu.

Putin estava falando enquanto Trump mantinha o mundo se perguntando se os EUA se juntariam ao bombardeio de Israel às instalações nucleares e de mísseis iranianos e enquanto os residentes da capital do Irã deixavam a cidade no sexto dia do ataque aéreo.

Putin disse que havia entrado em contato com Trump e Netanyahu, e que havia transmitido as ideias de Moscou sobre a resolução do conflito, garantindo ao mesmo tempo o acesso contínuo do Irã à energia nuclear civil.