Reino Unido, sob pressão sobre imigração, pede reforma da estrutura europeia de direitos humanos

O Conselho da Europa se recusou a comentar as falas de Mahmood.

OUTROS TAMBÉM ESTÃO BUSCANDO REFORMAS

O Reino Unido não está sozinho na busca por reformas.

Nove países europeus, liderados por Itália e Dinamarca, solicitaram ao conselho no mês passado que facilitasse o processo de expulsão de criminosos estrangeiros.

O secretário-geral Alain Berset, chefe do conselho, criticou essa iniciativa, dizendo em 24 de maio: "A corte não deve ser usada como arma -- nem contra os governos, nem por eles".

O governo trabalhista do Reino Unido, com quase um ano de existência, tem visto sua popularidade cair em parte devido às preocupações do público com a imigração e precisa mostrar que pode deportar criminosos estrangeiros e migrantes que chegaram ilegalmente.