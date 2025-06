Trump diz que parou guerra entre Índia e Paquistão após Índia dizer que não houve mediação dos EUA

A porta-voz da Casa Branca Anna Kelly disse que Trump receberia Munir depois que ele pediu que o presidente fosse indicado para o Prêmio Nobel da Paz por evitar uma guerra nuclear entre a Índia e o Paquistão.

Ao ser questionado sobre o que pretendia alcançar com o almoço, que se seguiria a uma ligação telefônica que ele manteve com Modi na noite de terça-feira, Trump disse aos repórteres na Casa Branca: "Bem, eu parei uma guerra... Eu amo o Paquistão. Acho que Modi é um homem fantástico. Falei com ele ontem à noite. Vamos fazer um acordo comercial com Modi, da Índia".

"Mas eu parei a guerra entre o Paquistão e a Índia. Esse homem foi extremamente influente para interrompê-la do lado do Paquistão. Modi, do lado da Índia, e outros. Eles estavam se enfrentando -- e ambos são países nucleares. Eu consegui parar isso."

Trump havia dito no mês passado que os vizinhos do sul da Ásia com armas nucleares concordaram com um cessar-fogo após conversações mediadas pelos EUA, e que as hostilidades terminaram depois que ele pediu aos países que se concentrassem no comércio em vez de na guerra.

No entanto, Modi disse a Trump na noite de terça-feira que o cessar-fogo foi alcançado por meio de conversações entre os militares indianos e paquistaneses e não pela mediação dos EUA, de acordo com o diplomata mais graduado da Índia, o secretário de Relações Exteriores, Vikram Misri.

O Paquistão agradeceu a Washington por ter desempenhado um papel de mediador.