Zelenskiy deixa G7 sem reunião com Trump ou novo apoio de armas dos EUA

Por David Ljunggren e John Irish e Andreas Rinke

KANANASKIS (Reuters) - O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, deixou a cúpula do Grupo dos Sete na terça-feira com uma nova ajuda do anfitrião Canadá para sua guerra contra a Rússia, mas disse que a diplomacia está em "crise" por ter perdido a chance de pressionar o presidente dos EUA, Donald Trump, por mais armas.

As nações ricas do G7 tiveram dificuldade para encontrar unidade em relação ao conflito na Ucrânia depois que Trump expressou apoio ao presidente russo, Vladimir Putin, e saiu um dia antes para tratar do conflito entre Israel e Irã em Washington.