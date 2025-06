Ataques israelenses atingem reator iraniano em construção e usina próxima, diz Agência Atômica

VIENA (Reuters) - Ataques militares israelenses atingiram o Reator de Pesquisa de Água Pesada Khondab do Irã, um projeto em construção que não havia começado a operar, e danificaram a usina vizinha que produz água pesada, informou o órgão de vigilância nuclear da ONU nesta quinta-feira.

Israel atacou várias instalações nucleares no Irã. O reator de água pesada, como originalmente projetado, teria sido capaz de produzir facilmente plutônio que poderia eventualmente ser usado em uma arma nuclear, embora o Irã negue a busca por tais armas.

Sob um acordo de 2015 com as principais potências, no entanto, a usina foi reprojetada para reduzir o risco de proliferação e seu núcleo foi removido e preenchido com concreto. O Irã havia informado à Agência Internacional de Energia Atômica, sediada em Viena, que o reator começaria a operar em 2026.