Chanceler alemão pede moderação em conversa com Netanyahu, diz fonte

BERLIM (Reuters) - O chanceler alemão Friedrich Merz teve uma conversa telefônica com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, na qual Merz pediu moderação na campanha militar de Israel contra o Irã, disse uma fonte do governo alemão à Reuters nesta quinta-feira.

Merz expressou o apoio da Alemanha, em princípio, aos ataques israelenses contra a infraestrutura nuclear do Irã durante a ligação na noite de quarta-feira, mas enfatizou a importância de buscar soluções diplomáticas para o conflito, disse a fonte.

A Alemanha planeja realizar negociações sobre a questão com seus parceiros europeus e o ministro das Relações Exteriores do Irã em sua representação permanente em Genebra na sexta-feira, disse uma fonte à Reuters na quarta-feira, com o objetivo de obter garantias do Irã de que seu programa nuclear é usado exclusivamente para fins civis.