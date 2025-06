Chefe da AIEA identifica Isfahan como local de enriquecimento de urânio planejado pelo Irã

O anúncio do Irã foi parte de sua retaliação contra uma resolução aprovada pela Junta de Diretores da Agência Internacional de Energia Atômica, composta por 35 países, que declarou que Teerã violou suas obrigações de não-proliferação por questões que incluíam sua incapacidade de explicar com credibilidade os vestígios de urânio encontrados em locais não declarados.

Se tivesse entrado em operação, a nova usina de enriquecimento teria sido a quarta em operação no Irã. No entanto, os ataques de Israel às instalações nucleares iranianas destruíram uma dessas usinas e colocaram outra usina fora de ação ao interromper seu fornecimento de energia, segundo a AIEA.

"Houve um anúncio, muito coincidentemente, na véspera do início da operação militar de Israel de uma nova instalação de enriquecimento em Isfahan, precisamente, que iríamos inspecionar imediatamente, mas essa inspeção teve que ser adiada... por causa do início da operação militar", disse Grossi.

Ele não disse onde exatamente ficava a usina planejada em Isfahan, mas disse que o complexo nuclear de lá é "enorme".

A AIEA informou anteriormente que os ataques militares israelenses na sexta-feira danificaram quatro prédios em Isfahan, incluindo a Instalação de Conversão de Urânio, que transforma o urânio "yellowcake" em matéria-prima de hexafluoreto de urânio para centrífugas, para que possa ser enriquecido.

Grossi disse à BBC na segunda-feira que os "espaços subterrâneos" em Isfahan não parecem ter sido afetados. As autoridades dizem que essas áreas também são onde grande parte do estoque de urânio altamente enriquecido do Irã foi armazenado.