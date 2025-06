Dinamarca pressionará pela adesão da Ucrânia à UE durante sua presidência no bloco

"Quando chegarmos ao ponto em que possamos de fato abrir os capítulos específicos de negociação, estaremos prontos para fechá-los muito rapidamente", disse Bjerre.

A Dinamarca também tentará chegar a um acordo entre as nações da UE sobre as metas climáticas planejadas para 2040 do bloco.

A Comissão Europeia planeja propor em julho uma meta vinculante para reduzir emissões de gás carbônico dos países da UE em 90% até 2040, em relação aos níveis de 1990.

No entanto, diante da resistência dos governos, Bruxelas está avaliando opções que incluem a definição de uma meta menor para as indústrias nacionais e o uso de créditos de carbono internacionais para compensar a diferença para 90%.

(Por Jacob Gronholt-Pedersen e Louise Rasmussen)