Fabricantes de drones lutam pelo domínio do ar com aeronaves "wingmen"

Em abril do ano passado, a Força Aérea dos Estados Unidos selecionou a Anduril e a General Atomics para desenvolver a primeira frota de drones de apoio, projetados para voar ao lado de caças tripulados e oficialmente conhecidos como Collaborative Combat Aircraft (CCA).

A Anduril, sediada na Califórnia, que já forneceu pequenos drones para a Ucrânia e estreou na feira de Paris, exibiu o drone Fury, de 17 pés e planejado para entrar em produção em 2027 como parte do programa CCA da Força Aérea dos EUA.

"Estamos avançando extremamente rápido", disse Jason Levin, vice-presidente sênior de engenharia da Anduril, à Reuters. "A aeronave é muito capaz. Não podemos entrar em detalhes aqui, mas ela cumpre a missão como um caça."

Levin disse que a Anduril levantou US$2,5 bilhões para construir uma fábrica no Estado norte-americano de Ohio, com as obras previstas para começarem no próximo ano.

Em março, a Anduril assinou um acordo de 30 milhões de libras (US$38 milhões) com o Reino Unido para fornecer o drone compacto Altius à Ucrânia. O drone pode ser lançado do solo ou do ar e é capaz de realizar ataques, servir como chamariz ou para aplicações de guerra eletrônica.

Drones maiores, como o Fury, fazem parte do programa CCA dos EUA, que tem como objetivo colocar em campo cerca de 1.000 drones autônomos capazes de realizar vigilância, guerra eletrônica e operações de ataque ao lado de caças pilotados - como o F-35 da Lockheed Martin e o F-47, que a Boeing foi escolhida para produzir pela Força Aérea dos EUA em março.