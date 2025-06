Foguete SpaceX Starship explode, marcando outro revés para a missão de Musk em Marte

"Os dados preliminares sugerem que um COPV de nitrogênio no compartimento de carga falhou abaixo de sua pressão de prova", disse Musk em um post no X, em uma referência a uma unidade de armazenamento de gás nitrogênio conhecida em inglês como Composite Overwrapped Pressure Vessel.

A SpaceX não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

O foguete Starship parecia ter sofrido pelo menos duas explosões em rápida sucessão, iluminando o céu e lançando destroços pelos ares, de acordo com o vídeo que capturou o momento da explosão.

O sistema de foguetes Starship, com 122 metros de altura, é parte central da ambição de Musk de enviar seres humanos a Marte. No entanto, ele foi prejudicado por uma série de falhas este ano.

No final de maio, o foguete Starship da SpaceX ficou fora de controle na metade de um voo e não conseguiu alcançar algumas de suas metas de teste mais importantes. O Starship decolou do local de lançamento da SpaceX na Starbase, Texas, voando além do ponto de duas tentativas explosivas anteriores no início deste ano, que enviaram destroços sobre as ilhas do Caribe e forçaram dezenas de aviões a desviar o curso.

Dois meses antes, a espaçonave explodiu no espaço minutos depois de decolar do Texas, levando a Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA) a interromper o tráfego aéreo em partes da Flórida.