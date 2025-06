Furacão Erick atinge a costa do Pacífico no México

Por Diego Oré

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - O furacão Erick atingiu a costa mexicana do Pacífico na manhã desta quinta-feira com ventos fortes, ondas anormais, inundações e deslizamentos de terra ao se deslocar para as montanhas do Estado de Guerrero, no sul do país, segundo as autoridades.

Depois de se fortalecer rapidamente, o Erick atingiu a costa no início desta quinta-feira no Estado de Oaxaca, adjacente a Guerrero. Horas antes, ele havia alcançado a categoria 4 na escala Saffir-Simpson e atingiu ventos máximos sustentados de 220 km/h, de acordo com dados do Centro Nacional de Furacões dos EUA (CNH).