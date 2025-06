Governo Trump impõe novos limites às visitas de parlamentares a centros de imigração

As novas diretrizes dizem que essa lei não se aplica aos escritórios de campo do ICE, embora os imigrantes sejam frequentemente detidos nos escritórios de campo do ICE antes de serem transferidos para uma prisão da agência. O ICE agora está demandando aos membros do Congresso que avisem com pelo menos 72 horas de antecedência antes de uma visita.

O presidente republicano dos EUA, Donald Trump, retornou à Casa Branca em janeiro, em parte com a promessa feita aos eleitores de deportar milhões de imigrantes, inclusive aqueles que estão nos EUA buscando asilo. Ele também tentou deportar estudantes internacionais que estão legalmente nos EUA e que têm opiniões pró-Palestina.

As diretrizes citavam que os membros do Congresso não precisam avisar antes de uma visita a um centro de detenção do ICE, mas agora afirmam que o ICE tem "o poder discricionário único e irrevogável de negar uma solicitação ou cancelar, reagendar ou encerrar uma excursão ou visita", por qualquer motivo. O ICE fará "todos os esforços para cumprir a lei e acomodar" os parlamentares do Congresso, dizem as diretrizes.

Alguns políticos democratas, que se opõem à repressão de Trump contra os imigrantes, se viram em confrontos acalorados com agentes do ICE do lado de fora dos centros de detenção de imigrantes em vários Estados dos EUA.

Este mês, o governo Trump disse que está processando a deputada LaMonica McIver, uma democrata de Nova Jersey, por causa de uma briga no portão de um centro de detenção de imigrantes em 9 de maio, quando os parlamentares tentavam realizar uma visita de supervisão.

Nas últimas semanas, agentes do ICE também prenderam políticos democratas locais, incluindo o prefeito Ras Baraka, de Newark, Nova Jersey, e o auditor das contas da cidade de Nova York, Brad Lander, em instalações do ICE.