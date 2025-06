Israel ataca instalação nuclear iraniana, míssil danifica hospital israelense

Na manhã desta quinta-feira, vários mísseis iranianos atingiram áreas povoadas em Israel, incluindo um hospital na parte sul do país.

Segundo a Guarda Revolucionária do Irã, o ataque tinha como alvo o quartel-general militar e de inteligência israelense perto do centro médico Soroka, na cidade de Beersheba, no sul do país.

O Ministério da Saúde de Israel disse que várias pessoas sofreram ferimentos leves e que houve danos limitados à sala de emergência do hospital e a outros prédios, o que não prejudicou a capacidade de funcionamento do hospital.

O ataque ocorreu quatro dias depois que um ataque de míssil israelense danificou um hospital na província de Kermanshah, no oeste do Irã.

Trump disse que a guerra poderia terminar se o Irã concordasse rapidamente em impor restrições rígidas em seu programa nuclear. Teerã disse que não negociará enquanto estiver sob ataque. As negociações nucleares entre Washington e Teerã, previstas para o último domingo, foram canceladas.

Trump deixou de propor um fim diplomático rápido para a guerra e passou a sugerir que os Estados Unidos poderiam se juntar a ela. Na terça-feira, ele cogitou nas mídias sociais matar o líder supremo do Irã, Ali Khamenei, e depois exigiu a rendição incondicional do Irã.