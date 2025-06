Israel diz que Irã disparou míssil com bomba de fragmentação

Observando que os mísseis iranianos podem ser imprecisos, ele disse que Teerã deveria saber que as munições de fragmentação "atingirão alvos civis em vez de alvos militares".

Irã e Israel se recusaram a aderir a uma proibição internacional de 2008 sobre a produção, armazenamento, transferência e uso de bombas de fragmentação que foi assinada por 111 países e 12 outras entidades.

Após amplo debate, os EUA forneceram à Ucrânia, em 2023, munições de fragmentação para uso contra as forças de ocupação russas. Kiev afirma que as tropas russas também as dispararam. Os três países se recusaram a aderir à Convenção contra Munições de Fragmentação.

*Com Alexander Cornwell, em Jerusalém