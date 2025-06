Juiz bloqueia plano de Trump de vincular fundos de transporte dos Estados à fiscalização da imigração

Por Nate Raymond

(Reuters) - Um juiz federal bloqueou nesta quinta-feira o plano do governo do presidente Donald Trump de obrigar 20 Estados liderados por democratas a cooperar com a fiscalização da imigração para receber bilhões de dólares em verbas de transporte.

O juiz-chefe distrital John McConnell, em Providence, Rhode Island, concedeu o pedido dos Estados para uma liminar impedindo a política do Departamento de Transportes, dizendo que os Estados provavelmente teriam sucesso no mérito de algumas ou de todas as suas reivindicações.