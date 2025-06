Lula promete anunciar este mês programas para motos elétricas, gás de cozinha e reforma de casas

(Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que tem três programas para anunciar ainda em junho, segundo entrevista ao rapper Mano Brown publicada pelo serviço de streaming Spotify nesta quinta-feira. "Eu tenho três programas para anunciar este mês: um programade crédito para reforma de casas,... linha de crédito parafinanciar motos elétricas para entregadores de alimentos e vamosanunciar gás de cozinha na cesta básica para as pessoas maispobres deste país", afirmou o presidente na entrevista com maisde duas horas de duração. Segundo o presidente, o gás de cozinha sai da Petrobras a R$37 e chega aos consumidores a R$130-R$140 obotijão de 13 quilos. "Estamos encontrando um meio de fazer com que essas pessoasmais pobres, que chegam por volta de 17 milhões, 18 milhões defamílias, recebam esse gás de graça", disse Lula no podcast"Mano a Mano", sem dar detalhes sobre os recursos envolvidosnesses programas. "É isso que eu quero fazer, ainda este ano", disse Lula."Quando essas coisas estiverem funcionando, ainda este ano, eu,sinceramente, acho que a gente vai estar com o povo no ponto debala para não deixar ter mais retrocesso neste país",acrescentou. FOZ DO AMAZONAS O presidente também fez uma defesa contundente sobre anecessidade de o Brasil explorar petróleo na chamada MargemEquatorial na Amazônia, algo que tem preocupado ambientalistasque citam riscos de vazamento de óleo e danos ao meio ambiente. "Não podemos abdicar dessa riqueza. O que podemos assumir éo compromisso de que nada será feito que possa causar qualquerdano ao meio ambiente", disse Lula. "O Brasil não vai deixar deexplorar... Precisamos do petróleo para muita coisa e sobretudopara exportar para que o Brasil possa fazer sua transiçãoenergética", disse Lula. O Ibama aprovou em 19 de maio plano apresentado pela Petrobras para realização de vistorias e simulação de resgate de animais na Bacia da Foz do Amazonas, em última etapa antes de a estatal obter licença com o objetivo de explorar a região, considerada uma nova fronteira petrolífera. A aprovação ocorreu um ano depois que o próprio Ibama negou pedido da Petrobras para perfuração marítima na chamada Foz do Amazonas. Na época, o órgão citou preocupações ambientais. A Bacia da Foz do Amazonas, na Margem Equatorial,compartilha geologia com a vizinha Guiana, onde a Exxon Mobilestá explorando enormes campos de petróleo. "O petróleo está a 545 quilômetros da margem, aliás não estanem em águas brasileiras, está em águas internacionais e estamosvendo Guiana e Suriname explorar ali perto", disse Lula. "Como éque se explica Brasil deixar de fazer pesquisa para saber se tem petróleo?", disse o presidente. "Por que a gente não pode explorar essa riqueza nossa paraque a gente possa fazer outra riqueza acontecer que é atransição energética?", disse Lula, reafirmando meta do Brasilde alcançar desmatamento zero até 2030.

(Por Alberto Alerigi Jr.)