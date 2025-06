Oposição dividida do Irã avalia momento, mas ativistas continuam cautelosos sobre protestos

Ela e seus amigos não estavam planejando organizar ou participar de manifestações, disse ela, e rejeitou os apelos do exterior para protestos. "Israel e os chamados líderes da oposição no exterior só pensam em seus próprios benefícios", disse ela.

Além dos monarquistas de Pahlavi, a principal facção de oposição fora do Irã é a Organização Mujahideen do Povo, também conhecida como MEK ou MKO. Uma facção revolucionária na década de 1970, ela perdeu uma luta pelo poder depois que o xá foi derrubado.

Muitos iranianos não a perdoaram a MEK por terem se aliado ao Iraque durante a guerra de 1980-88 e grupos de direitos humanos a acusam de abusos em seus campos e de comportamento de culto, o que ela nega.

Os Mujahideen são a principal força por trás do Conselho Nacional de Resistência do Irã, que, assim como Pahlavi, cultivou laços estreitos com alguns políticos ocidentais. Em um fórum em Paris nesta semana, a líder do conselho, Maryam Rajavi, reiterou sua oposição a qualquer retorno da monarquia, dizendo "nem o xá nem os mulás".

É incerto até que ponto os grupos de oposição fora do Irã têm algum apoio dentro do país. Embora alguns iranianos sintam uma grande nostalgia do período anterior à revolução, essa é uma época da qual a maioria é jovem demais para se lembrar.

No Irã, as sucessivas rodadas de protestos nacionais também se concentraram em questões diferentes. Em 2009, os manifestantes inundaram as ruas por causa do que consideravam ser uma eleição presidencial roubada. Em 2017, os protestos se concentraram na queda dos padrões de vida. E em 2022, os direitos das mulheres foram o estopim.