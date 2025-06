Palestinos se arriscam em perigosas viagens de quilômetros para encontrar comida

O Ministério da Saúde de Gaza disse que centenas de palestinos foram mortos tentando chegar aos locais da GHF desde o final de maio.

As Nações Unidas rejeitam o sistema de distribuição da GHF por considerá-lo inadequado, perigoso e uma violação das regras de imparcialidade humanitária. Israel afirma que ele é necessário para evitar que os combatentes do Hamas desviem a ajuda, o que o Hamas nega.

Na quarta-feira, a GHF disse em comunicado que havia distribuído 3 milhões de refeições em três de seus locais de ajuda sem nenhum incidente.

A guerra de Gaza foi desencadeada quando militantes palestinos do Hamas atacaram Israel em 7 de outubro de 2023, matando 1.200 pessoas e fazendo 251 reféns, de acordo com os registros israelenses.

Israel respondeu com um ataque militar contra a Faixa de Gaza que já matou cerca de 55.600 palestinos, de acordo com o Ministério da Saúde de Gaza. A ofensiva militar israelense também deslocou quase toda a população de mais de 2 milhões de pessoas do território e causou uma crise de fome.

O Conselho Norueguês de Refugiados alertou nesta quinta-feira que mais de 1 milhão de pessoas estão sem abrigo adequado, dizendo que equipamentos como tendas e lonas foram impedidos por Israel de entrar no território desde 1º de março.