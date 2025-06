Putin e Xi condenam Israel por seus ataques ao Irã em telefonema, diz Kremlin

SÃO PETERSBURGO/PEQUIM (Reuters) - Os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e da China, Xi Jinping, condenaram Israel nesta quinta-feira por causa de seus ataques ao Irã e concordaram com a necessidade de uma redução da escalada, disse o Kremlin depois que os dois líderes conversaram por telefone.

Putin e Xi "condenam veementemente as ações de Israel, que violam a Carta da ONU e outras normas do direito internacional", disse Yuri Ushakov, assessor do Kremlin, aos repórteres.

"Moscou e Pequim acreditam fundamentalmente que não há solução militar para a situação atual e para as questões relacionadas ao programa nuclear do Irã."