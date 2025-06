Rei da Espanha torna Rafa Nadal marquês

MADRI (Reuters) - O rei Felipe 6º da Espanha concedeu nesta quinta-feira ao grande tenista Rafa Nadal o título de marquês, reconhecendo sua contribuição para a nação por meio de proezas esportivas, de acordo com um comunicado da casa real.

Nadal, 22 vezes campeão de Grand Slam e que se aposentou no ano passado, foi um dos seis indivíduos homenageados como parte das comemorações que marcaram o 10º aniversário do monarca no trono.

Outros que receberam esses títulos foram a cantora de pop-rock Luz Casal e a nadadora paralímpica Teresa Perales.