SAIBA MAIS-Países que retiram cidadãos de Irã e Israel

Vinte e nove dos cerca de 500 cidadãos italianos que estão no Irã já deixaram o país na quarta-feira com a ajuda do governo, disse uma fonte diplomática, acrescentando que não foi uma retirada adequada.

JAPÃO

O principal porta-voz do governo japonês, Yoshimasa Hayashi, disse nesta quinta-feira que o Japão enviará duas aeronaves de transporte militar para Djibuti, no leste da África, em preparação para a retirada de cidadãos japoneses do Irã e de Israel.

Ele também disse que as embaixadas japonesas em Israel e no Irã estavam se preparando para evacuar os cidadãos japoneses para os países vizinhos de ônibus, com planos para implementar a retirada já na quinta-feira.

NOVA ZELÂNDIA

A Nova Zelândia fechou temporariamente sua embaixada em Teerã e evacuou dois funcionários e sua família por terra para o Azerbaijão.