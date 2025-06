SAIBA MAIS-Quais os riscos de contaminação nuclear após ataques de Israel contra o Irã?

POR QUE OS ESTADOS DO GOLFO ESTÃO PREOCUPADOS?

Para os países do Golfo, o impacto de qualquer ataque a Bushehr seria agravado pela possível contaminação das águas do Golfo, colocando em risco uma fonte essencial de água potável dessalinizada.

Nos Emirados Árabes Unidos, a água dessalinizada representa mais de 80% da água potável, enquanto o Barein tornou-se totalmente dependente da água dessalinizada em 2016, com 100% das águas subterrâneas reservadas para planos de contingência, de acordo com as autoridades.

O Catar é 100% dependente da água dessalinizada.

Na Arábia Saudita, uma nação muito maior, com uma reserva maior de água subterrânea natural, cerca de 50% do abastecimento de água veio da água dessalinizada a partir de 2023, de acordo com a Autoridade Geral de Estatísticas.

Enquanto alguns países do Golfo, como Arábia Saudita, Omã e Emirados Árabes Unidos, têm acesso a mais de um mar para extrair água, países como Catar, Barein e Kuweit estão aglomerados ao longo da costa do Golfo, sem nenhum outro litoral.