Secretário de Relações Exteriores britânico participará de negociações em Genebra sobre programa nuclear do Irã

(Reuters) - O secretário britânico das Relações Exteriores, David Lammy, viajará para Genebra na sexta-feira para conversar com seus pares franceses e alemães, bem como com a alta representante da União Europeia, Kaja Kallas, e com o ministro das Relações Exteriores do Irã, para pressionar por uma resolução diplomática sobre o programa nuclear iraniano, informou o Ministério das Relações Exteriores nesta quinta-feira.

A reunião ocorre em meio ao aumento das tensões no Oriente Médio com a guerra aérea entre Israel e o Irã e após a visita de Lammy a Washington, onde ele se encontrou com o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, e com o enviado especial da Casa Branca para o Oriente Médio, Steve Witkoff.

"Existe agora uma janela nas próximas duas semanas para se chegar a uma solução diplomática", disse Lammy no comunicado do Ministério das Relações Exteriores.