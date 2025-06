Trump decidirá sobre ação dos EUA no conflito entre Israel e Irã dentro de duas semanas, diz Casa Branca

WASHINGTON (Reuters) - A Casa Branca disse nesta quinta-feira que o presidente Donald Trump tomará uma decisão sobre o envolvimento dos Estados Unidos no conflito entre Israel e Irã nas próximas duas semanas.

Citando uma mensagem de Trump, a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse aos repórteres: "Com base no fato de que há uma chance substancial de negociações que podem ou não ocorrer com o Irã em um futuro próximo, tomarei minha decisão de ir em frente ou não nas próximas duas semanas."

Leavitt disse em um briefing regular que Trump está interessado em buscar uma solução diplomática com o Irã, mas sua principal prioridade é garantir que o Irã não possa obter uma arma nuclear.