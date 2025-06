Zelenskiy diz que defesa do Irã pela Rússia mostra necessidade de endurecer as sanções

Em seu discurso, ele disse que estava "contando muito com" o presidente dos EUA, Donald Trump, para considerar sanções mais duras e aumentar os esforços diplomáticos para acabar com a guerra. Até o momento, Trump descartou pedidos para intensificar as sanções contra Moscou.

Zelenskiy também expressou sua disposição de se encontrar com o presidente russo, Vladimir Putin, embora tenha dito que o líder do Kremlin havia ficado além do limite constitucional de seu cargo.

Esse comentário foi uma referência às acusações russas de que Zelenskiy havia permanecido no cargo sem concordar, de acordo com as disposições da lei marcial na Ucrânia, com a realização de uma eleição.

(Reportagem de Ron Popeski e Bogdan Kochubey)